Sileri: “Italia non è tra i paesi con più mortalità per Covid”

Il sottosegretario alla Salute interviene su Sky e ricorda che sulla mortalità per la malattia l’Italia non ha una situazione così cattiva.

“Se guardiamo la mortalità per milione di abitanti, fin dall’inizio della pandemia l’Italia non è al primo posto né tra i primi 20 Paesi occidentali. L’Italia non ha la mortalità per Covid che alcuni dicono”. Lo ha voluto sottolineare il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospitato da ‘TimeLine’ su Sky Tg24.

“Vanno considerati anche altri fattori, come viene conteggiata la mortalità, le modalità sono spesso diverse da Paese a Paese”, afferma Sileri nel ricordare che “noi abbiamo schede Istat molto particolareggiate” sulle morti. “Senz’altro dobbiamo spiegare meglio il dato della mortalità e renderlo ancora più chiaro”, conclude.