Don Paolo Romeo muore di Covid a 51 anni: diceva che «i vaccini contengono cellule derivate da feti abortiti»

A comunicare la morte di don Paolo Romeo è stata l’abbazia di Santo Stefano, di cui il sacerdote era parroco

Don Paolo Romeo, 51 anni, ha perso la vita a causa del Covid. Erano note le posizioni conservatrici del sacerdote in merito alla vaccinazione. Don Paolo affermava che i vaccini anti Coronavirus contenessero «cellule derivate da feti abortiti», per cui aveva scelto di non vaccinarsi.

A far sapere della morte del parroco dell’abbazia di Santo Stefano a Genova, è stata la stessa chiesa, dove da un mese don Romeo veniva sostituito da un altro prete, proprio a causa delle sue condizioni di salute, ritenute serie.

«Il nostro amato Don Paolo è salito al cielo circondato dall’affetto dei parenti e dalla preghiera di tutti i suoi fedeli. Il Signore lo ricompensi per tutto il bene che ha fatto qui su questa terra e possa perdonare le sue mancanze qualora ce ne fossero state», è riportato sulla pagina Facebook della chiesa di Santo Stefano.