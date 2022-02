Speaker Radio Gamma accoltellata a pochi passi da casa: è grave

Ad assalire la donna, un malvivente in centro a Igea Marina (Rimini). Il sindaco si è recato in ospedale

È in serie condizioni ma non è in pericolo di vita Tamara Cantelli, 60 anni, originaria di Igea Marina (Rimini), nota speaker di Radio Gamma. Ieri sera, verso le ore 21:30, un malvivente l’ha assalita a pochi passi da casa, in centro a Savignano del Rubicone (Forlì-Cesena). Dalle prime informazioni, si apprende che Cantelli avrebbe cercato di non farsi rubare la borsa, ma il malvivente ha estratto un coltello e l’ha ferita al polso. Nonostante non vi fossero testimoni, le grida della speaker hanno attirato alcune persone che erano distanti.

A quel punto, l’uomo è fuggito mentre arrivava l’ambulanza. Ora Cantelli è ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena dove è stata già sottoposta a un primo intervento e in queste ore ne sta subendo un secondo alla mano. I carabinieri stanno cercando l’aggressore che l’ha ferita in modo così violento.

Il sindaco di Savignano sul Rubicone, Filippo Giovanni, è sconvolto:«Sono all’ospedale Bufalini dove è ricoverata la vittima di un furto degenerato in un accoltellamento, avvenuto questa sera in centro. Attraverso il personale sanitario, le porto la vicinanza di tutta la comunità. Quanto è successo è grave e vergognoso, e tutta la nostra comunità condanna ciò che è accaduto. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, stanno lavorando per chiarire i fatti. Savignano non tollera episodi come questo e ripone piena fiducia nelle Forze dell’Ordine, certa che faranno luce su questo episodio. Chi ha compiuto un gesto così grave e scellerato non può trovare posto nella nostra comunità».

L’identikit dell’aggressore

Cantelli è riuscita a restare sempre cosciente nonostante avesse perso tanto sangue. L’hanno subito trasportata in ospedale, dove nella notte l’hanno operata per la prima volta per ricucire l’arteria del polso.

Intanto i carabinieri stanno indagando sull’aggressore, che Cantelli ha descritto agli inquirenti, facendone un identikit.

Hanno ritrovato anche la borsa della donna, chiaramente vuota.