84enne ucciso in casa, fermato il pronipote che voleva impossessarsi della pensione

È successo a Maruggio, in provincia di Taranto. L’anziano aveva 84 anni. I carabinieri hanno fermato il pronipote 38enne

Voleva rubare la pensione all’anziano zio, e per questo lo avrebbe ucciso a coltellate. È quanto occorso a Maruggio, in provincia di Taranto, dove hanno ritrovato morto Angelo Taurino, 84 anni, nella sua abitazione. I militari hanno fermato il pronipote di Angelo, A. Taurino, 38 anni. Da quanto emerso dalle indagini, il 38enne sarebbe entrato in casa dello zio da una finestra del piano terra, dopo aver alzato la tapparella. Il suo intento sarebbe stato quello di rubare, come ipotizzano gli inquirenti, la pensione appena percepita dallo zio.

Il giovane sarebbe noto come consumatore abituale di stupefacenti e di solito chiedeva denaro a suo zio per comprarla. Stavolta, però, pare che l’anziano abbia rifiutato di dargli dei soldi e che si sia difeso, reagendo all’assalto del pronipote. I carabinieri ipotizzano ancora che a quel punto il pronipote avrebbe estratto un coltello e colpito a collo, torace e addome, abbandonandolo sul letto in una pozza di sangue.

I militari di Manduria, sono giunti sul posto in seguito a una segnalazione di un nipote verso le 4. Hanno poi battuto la suddetta pista dopo aver rinvenuto sul materasso, l’impronta di una scarpa che coincideva con quella dell’attuale sospettato.

L’anziano era un agricoltore, viveva da solo e non era sposato. Aveva un appezzamento di terreno e ogni giorno se ne prendeva cura. I vicini di casa hanno raccontato che era un uomo benvoluto ed educato. Sul posto sono sopraggiunti anche i familiari dell’84enne, increduli per il decesso violento dell’anziano.