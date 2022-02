Whoopi Goldberg: “L’Olocausto non c’entra con la razza”. Abc la sospende

Per la popolare attrice afroamericana l’Olocausto è stato solo un episodio di disumanità tra uomini bianchi. Poi si scusa.

Sospesa per due settimane da Abc News la popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg, conduttrice di «The View», dopo le critiche sollevate dalla sua dichiarazione sull’Olocausto che «non riguarda la razza». Lo annuncia la presidente del network Kimberly Godwin che definisce “sbagliate e offensive” le dichiarazioni dell’attrice. “Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei suoi commenti”, specifica Godwin che tiene a sottolineare che «l’intera organizzazione di Abc News è in solidarietà con i nostri colleghi, amici, famigliari e comunità ebraici».

L’Olocausto? Solo disumanità tra gruppi di bianchi

Goldberg aveva affermato che l’Olocausto “non aveva nulla a che vedere con la razza”, ma è stato “solo” un episodio di “disumanità degli uomini contro altri uomini”. A suo dire il suprematismo non c’entrava nulla, e lo proverebbe il fatto che i protagonisti erano “due gruppi di persone bianche”.

LEGGI ANCHE -> Siria, tragedia nel campo sfollati. Save the Children: “Bambine morte di freddo, inaccettabile”

Insomma, “gente bianca contro gente bianca, e quindi voi che combattevate tra voi”. Dichiarazioni stupefacenti. In serata ha poi cercati di scusarsi ma non è stato sufficiente.

LEGGI ANCHE -> Covid, la Francia allenta restrizioni: stop a mascherine all’aperto, revocati limiti per eventi e concerti

Le ultime dichiarazioni dell’attrice afroamericana contengono un’ammissione di responsabilità: “Ho capito. La gente è arrabbiata. Lo accetto, e sono io che mi sono cacciata in questo guaio. Ho detto qualcosa che sento la responsabilità di non lasciare senza esame, perché le mie parole hanno sconvolto così tante persone, cosa che non era mai stata mia intenzione. Ma ora capisco perché, e perciò sono profondamente, profondamente grata, perché le informazioni che ho ricevuto sono state davvero utili e mi hanno aiutato a capire alcune cose diverse. Si trattava davvero di razzismo, perché Hitler e i nazisti consideravano gli ebrei una razza inferiore. Ora, le parole contano e le mie non fanno eccezione. Mi rammarico dei miei commenti, e mi correggo”.