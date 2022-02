Jeff Bezos, smantellano un ponte per far passare il suo nuovo mega yacht

Polemiche infuocate in Olanda: l’amministrazione comunale di Rotterdam ha deciso di abbattere un ponte per far transitare lo yacht di Bezos.

Cosa varrà mai un vecchio ponte storico al confronto di Jeff Bezos e del suo super yacht nuovo di zecca? È questo, in estrema sintesi, quel che deve aver pensato l’amministrazione comunale di Rotterdam quando ha concesso il via libera al momentaneo smantellamento del ponte Koningshaven “De Hef”. Sotto le sue campate, infatti, la nuova imbarcazione di Jeff Bezos non riesce proprio a passare.

Un nuovo mega yacht per Bezos

Il fondatore di Amazon, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha commissionato a un cantiere olandese la costruzione di un mega yacht, con tre alberi. Il Comune si difende parlando di scelta “pragmatica” ma la notizia ha scatenato un serie di polemiche in Olanda.

LEGGI ANCHE -> Bollettino coronavirus 2 febbraio: 118.994 contagi, 395 decessi

Gli amministratori della città olandese motivano la loro scelta anche con l’impossibilità di aprire un varco attraverso un ponte levatoio. “L’unica alternativa – dichiarano – è togliere la parte centrale”.

LEGGI ANCHE -> Gigi Bici, altro sopralluogo nell’abitazione di Pasetti: il mistero sul ruolo dell’amico

“Rotterdam è capitale marittima d’Europa”. Interviene anche Marcel Walravens, responsabile delle questioni relative al ponte, per informare che “la costruzione navale e l’attività indotta sono un pilastro importante del comune”. Ma queste motivazioni non convincono la società storica di Rotterdam, per nulla contenta di dover assistere allo smantellamento dell’iconico ponte. “Rimborseremo tutto” tengono a fare sapere il costruttore e Bezos.