Mali, storica firma a Roma tra governo maliano ed ex rivoltosi

Intesa storica tra movimenti firmatari dell’Accordo di Algeri e il governo del Mali, dopo 4 giorni di colloqui di pace

Firma storica tra gli ex ribelli tuareg e il governo del Mali, dopo 4 giorni di colloqui di pace mediati dalla Ara Pacis Initiatives for Peace Onlus, terminati stipulando l’Accordo di Principio di Roma. Nel documento si stabilisce una collaborazione tra i principali movimenti armati del nord e il governo del Mali, di fronte al ministro degli Esteri Di Maio, sempre tramite mediazione di Ara Pacis. Questa intesa ha l’obiettivo di riportare pace, sicurezza e stabilità nelle aree settentrionali del Mali e così in tutto il Paese.

Si tratta di un’intesa che rappresenta un apporto essenziale per combattere la migrazione clandestina e il terrorismo che ha origine nel nord del Mali. L’accordo è atto a favorire la sicurezza delle milizie italiane presenti nell’operazione Takuba, disposta nel Paese proprio per raggiungere le suddette finalità.

L’Ara Pacis Initiatives for Peace Onlus, sostiene dal 2012 progetti di pace, sicurezza e sviluppo nella zona Sahelo-Sahariana. Ara Pacis ha firmato con il Ministero della Riconciliazione del Mali un’intesa di collaborazione che prevede il supporto di Ara Pacis al governo per tutte le iniziative atte a favorire la riconciliazione del Paese.