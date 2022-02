Reddito di base universale: basta una firma per non perderlo

Nato in ambito accademico, il reddito universale di base, Universal Basic Income (UBI) è oggi una proposta concreta che potrebbe diventare realtà per tutti gli europei se un referendum riesce a raggiungere il giusto numero di firme.

Il concetto di reddito di base universale è un concetto che non è molto noto al grande pubblico.

Questo è un vero peccato perché in realtà da tanti anni le migliori università del mondo hanno dipartimenti che studiano questa possibilità concreta che oggi potrebbe sollevare dalla povertà e dalla miseria milioni di europei. Il reddito di base universale è un reddito garantito a tutti i cittadini di un paese a prescindere dalla loro situazione economica o lavorativa. Studi di notevole caratura hanno dimostrato come un reddito del genere sarebbe perfettamente sostenibile dagli Stati semplicemente imponendo una tassazione leggermente superiore ai redditi altissimi. Ma i vantaggi per la collettività sarebbero immensi.

Vantaggi immensi

Milioni di persone che oggi vivono nell’ansia e nella precarietà sociale, potrebbero vivere una vita dignitosa. Ma perché il reddito di base universale è indispensabile? In realtà ci sono varie risposte a questa domanda. Lasciando perdere quelle etiche, alcune sono strettamente pratiche. La prima e più pressante è che il lavoro va letteralmente estinguendosi. L’auto a guida autonoma che fino a ieri sembrava qualcosa di confinato ai film di fantascienza diventerà presto realtà rendendo automaticamente inutile il lavoro di tassisti, conducenti di autobus e conducenti di camion. Questo è solo un esempio tra tanti. Anche lavori che sono caratterizzati dallo sfruttamento più selvaggio e dalla precarietà più sconfortante come quello dei rider potrebbero ben presto divenire obsoleti. Secondo numerosi studi tra il 30 e il 50% dei lavori oggi disponibili saranno ben presto inutili.

Sempre più sostituibili

Lo studio “Rischi di automazione delle occupazioni: una stima per l’Italia” pubblicato su Stato e Mercato, ed. Il Mulino avverte come nei prossimi anni dai 4 ai 7 milioni di italiani perderanno il posto a causa dell’automazione. Sbagliato sarebbe pensare che questi lavori saranno sostituiti da nuovi lavori nell’ambito della programmazione e dell’ingegneria informatica. È vero che attualmente i settori dell’Information Technology ed in generale della programmazione non conoscono crisi e non hanno disoccupazione. Ma anche questa è una fase transitoria. Google ha annunciato da poco che una sua intelligenza artificiale è in grado di programmare come un programmatore di medio livello. E tanti altri player dell’informatica stanno lavorando per rendere persino il lavoro del programmatore obsoleto e sostituibile. In uno scenario del genere non pensare per tempo ad un reddito di base garantito a tutti è miope e pericoloso.

Leggi anche: Cgil Marche: una famiglia su dieci si trova in condizioni di povertà

Leggi anche: 20 milioni i bambini in povertà in tutta Europa: in Italia se ne contano un milione

Quasi nessuno lo sa perché non se ne parla mai, ma esiste un referendum attualmente attivo presso l’Unione Europea per l’introduzione proprio del reddito di base universale a qualsiasi cittadino europeo. Si può firmarlo semplicemente on-line andando sul sito apposito. Ma se non si raggiunge la soglia entro giugno, questa opportunità svanisce. È piuttosto paradossale vedere come milioni di italiani siano ormai sotto la soglia della povertà e a causa di una inquietante carenza di informazione non sappiano che esiste un referendum che potrebbe garantire loro una vita dignitosa.