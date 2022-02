Calciatore di Serie B accusato di due stupri di gruppo in 7 mesi

Guido Santiago Visentin, accusato di due stupri di gruppo a distanza di sette mesi l’uno dall’altro, si dichiara innocente.

Guido Santiago Visentin, calciatore classe ’99 del Cittadella, squadra che milita in Serie B, è accusato di violenza sessuale di gruppo avvenuta a Belluno nell’estate del 202o durante un festa. Visentin che, insieme ad altri quattro suoi ex compagni della Virtus Verona, è accusato anche di un altro stupro di gruppo avvenuto nel gennaio del 2020 ai danni di una studentessa universitaria. Due accuse di violenza sessuale, quindi, arrivate a distanza di sette mesi l’una dall’altra.

Le accuse di stupro

«Mi dicevano stai zitta, bastarda!» queste le parole che Visentin e altri due ragazzi avrebbero detto alla vittima della terribile violenza sessuale di gruppo. La violenza sarebbe avvenuta nel corso di una sera trascorsa da amici. Doveva essere una semplice grigliata tra amici. Grigliata che, però, si è trasformata in un vero e proprio incubo quando la vittima dello stupro, che era andata in camera per riposare, ha visto arrivare i tre ragazzi con intenzioni poco chiare. La vittima ha denunciato la violenza subita la sera stessa ed ha raccontato alla Polizia di Belluno tutti i dettagli dello stupro: dall’approccio non amichevole alla difficoltà che lei aveva nel liberarsi da loro fino alle violente frasi che le avrebbero rivolto. Tutti elementi che hanno portato la Procura ad aprire una indagine.

La posizione della difesa del calciatore

Santiago Visentin insieme agli altri due ragazzi coinvolti sono stati rinviati a giudizio e, nei giorni scorsi, è stato avviato il dibattimento davanti al Tribunale collegiale che riprenderà il 13 Luglio a porte chiuse. Visentin ha ribadito la sua innocenza e Alessandro Avanzi, legale del calciatore, ha sottolineato che si tratta solo di ipotesi che devono essere confermate.