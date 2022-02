Precipita un ascensore: un operaio morto e un altro gravissimo

Uno dei due operai precipitati con un ascensore, da circa 20 metri di altezza, è morto. La tragedia è accaduta a Milano.

L’uomo, un 55enne, secondo quanto ricostruito, stava lavorando sul tetto dell’ascensore in un cantiere di viale Monza assieme a un collega quando l’ascensore è precipitato. La dinamica, riferisce Areu, è al vaglio delle forze dell’ordine. Il secondo operaio, nell’impatto, ha riportato un trauma al volto, un trauma toracico e un trauma al bacino e a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti: due automediche, due ambulanze, vigili del fuoco, polizia di Stato, vigili urbani e Procura della Repubblica.

LEGGI ANCHE > Spray al peperoncino in una scuola, 25 intossicati: grave uno studente

Si indaga per omicidio colposo

Il pm di turno di Milano Ilaria Perinu ha disposto l’autopsia sul corpo dell’operaio morto. La Procura sta per aprire un fascicolo per omicidio colposo che, una volta ricevuti i primi atti dalla polizia giudiziaria, sarà coordinato dal dipartimento ‘salute, lavoro, sicurezza, ambiente’ guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano. Al momento non è arrivato alcun atto in Procura.