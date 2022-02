A fuoco palazzina: almeno 7 morti, di cui due bambini

Dramma nel sud della Francia, dove si è scatenato un incendio nella notte a Saint Laurent de la Salanque

Sette morti in un incendio in Francia. È questo il bilancio di un rogo esploso la scorsa notte in un palazzo di Saint Laurent de la Salanque, non distante da Perpignan, nella Francia del sud.

A far scatenare il fuoco sarebbe stata un’esplosione. L’incendio ha interessato undici appartamenti.

Inoltre, un giovane di 27 anni ha cercato di sfuggire alle fiamme gettandosi da una finestra ed è attualmente ricoverato in nosocomio, in gravi condizioni.