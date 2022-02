Trovato cadavere in un viadotto, aperta inchiesta per omicidio

Nel pomeriggio di ieri alcuni dipendenti dell’Alia hanno lanciato l’allerta per un cadavere in un campo dalle parti del viadotto dell’Indiano a Firenze

Nel pomeriggio di ieri, 15 febbraio, alcuni dipendenti Alia hanno avvistato il cadavere di un uomo in un campo e hanno dato subito l’allerta. Il corpo dell’uomo, non ancora identificato, si trovava in un campo dalle parti del viadotto dell’Indiano, a Firenze. Oggi la procura locale ha deciso di aprire un’inchiesta per omicidio volontario, senza nessun indagato.

Dalle prime ricostruzioni, il cadavere, su cui non avrebbero riscontrato segni di violenza, sarebbe stato rinvenuto in posizione supina, e con le braccia allargate. Ecco perché gli investigatori non escluderebbero che qualcuno possa aver trascinato la salma nel campo dopo averla presa per le mani.

Si cerca di risalire all’identità dell’uomo

Intanto, gli inquirenti stanno cercando di accertare l’identità dell’uomo, trovato con indosso abiti leggeri. L’uomo aveva indosso vestiti sporchi di fango, mentre il resto degli abiti no. Lo hanno inoltre rinvenuto senza scarpe, poi ritrovate a un metro di distanza dal cadavere dell’uomo, accanto a una mascherina chirurgica.

Il decesso dell’uomo, da quanto si apprende, sarebbe occorso alcune ore prima che fosse ritrovato nel campo.

L’inchiesta è portata avanti dalla polizia, sotto la guida del pm Ester Nocera.