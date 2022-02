Caso Alec Baldwin: l’attore dichiara “non ho premuto il grilletto”

L’attore sostiene di non avere esploso l’arma sul set, quindi non è responsabile di quanto accaduto. Ma l’affermazione pare poco probabile

Ci sono novità nelle indagini sul caso Alec Baldwin e sull‘incidente accaduto durante le riprese del film Rust che è costato la vita a Halyna Hutchins, direttrice della fotografia sul set. In una dichiarazione rilasciata dallo stesso Baldwin alla Abc, l’attore sostiene di non avere premuto il grilletto della pistola che ha ferito mortalmente la donna. Baldwin riteneva l’arma un semplice oggetto di scena, innocuo e quindi incapace di sparare davvero, ma non avendo premuto il grilletto, a suo dire, non potrebbe avere esploso la pallottola che ha colpito Hutchins. Nonostante quanto detto dall’attore, appare però poco probabile che possa sembrare veritiero.

LEGGI ANCHE: Enrico Morabito aggredito per aver sgridato gli alunni in classe



Infatti Anthony Breznican, noto giornalista che ha intervistato diverse persone presenti sul set compresi gli investigatori, ha raccolto questa dichiarazione: “Baldwin ha dapprima tirato il cane della pistola e poi premuto il grilletto. Uno degli investigatori nel mio ufficio ha un tipo di revolver molto vecchio, e quindi lo ha portato, su mia richiesta, in modo che potessimo guardarlo e vedere se fosse possibile” è quanto detto da Carmack-Altwies procuratore distrettuale della contea di Santa Fe, raccolta dal giornalista.

LEGGI ANCHE: Divampa un incendio in un appartamento: anziana muore carbonizzata



“Puoi tirare indietro il cane senza effettivamente premere il grilletto e senza bloccarlo effettivamente – afferma Carmack-Altwies -. Quindi lo tiri indietro a metà, non si blocca, e poi se lo lasci andare, il percussore può colpire l’innesco del proiettile“. Ora si attende di capire quali conseguenze avrà la dichiarazione di Baldwin sulla vicenda.