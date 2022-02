Enrico Morabito aggredito per aver sgridato gli alunni in classe

L’aggressione è avvenuta in pieno pomeriggio: 5 persone di età compresa tra 40 e 50 anni hanno aggredito verbalmente e fisicamente il professore «colpevole» di aver richiamato una intera classe durante una lezione.

Decide di sfogarsi sui suoi social network Enrico Morabito dopo l’aggressione subita ieri, giovedì 17 Febbraio, per mano di cinque persone che lo hanno pestato a sangue. In un lungo messaggio, il professore napoletano racconta quello che è accaduto e spiega quali sono le sue condizioni di salute attuali.

Il richiamo agli studenti

«Ancora una volta, oggi, si è verificata una aggressione a danno di un docente…» inizia così il lungo messaggio scritto dal Professor Morabito su Facebook. «E mi fa ancor più rabbia e spavento il fatto che tale aggressione sia accaduta a Casavatore e che quel docente sia io» continua. Morabito racconta di aver, per il momento, messo da parte il lavoro nel mondo dello spettacolo a causa della situazione di crisi che stiamo attraversando. Per questo motivo, quindi, «ho deciso di sfruttare la mia laurea e fare qualche supplenza su Napoli e provincia» racconta il prof.

LEGGI ANCHE: Muore per una infiammazione da streptococco: addio a Luisa

Esperienza, quest’ultima, breve e che non è finita purtroppo nel migliore dei modi. «Negli ultimi 4 giorni ho svolto una supplenza breve, con scadenza oggi, nella scuola media in zona mia» dice. «Stamane ho richiamato una intera classe, una prima media, all’ordine, dal momento che facevano chiasso disturbando di continuo la lezione». Di questo richiamo, gli alunni ne avranno parlato con qualcuno tant’è che il pomeriggio stesso succede l’impensabile.

LEGGI ANCHE: Studenti, assalto a Confindustria: 7 feriti tra le forze dell’ordine [VIDEO]

La violenta aggressione

«Oggi pomeriggio, alle ore 16, mi hanno citofonato dei tizi dichiarandosi come miei amici» spiega Enrico Morabito. Persone che, in realtà, Morabito non aveva mai visto e con cui non aveva mai parlato. Loro, però, di lui conoscevano il nome, l’indirizzo di casa e il numero del citofono. Si sono presentati in 5 e tutti con volto scoperto. Hanno chiesto al Prof Morabito se insegnasse alla De Curtis e lui ha spiegato di aver fatto solo una breve supplenza. A quel punto, Morabito prova a chiedere loro chi fossero. A questa domanda ha fatto seguito una violenta aggressione non solo verbale ma anche fisica.

LEGGI ANCHE: Nascondevano droga in barrette di cioccolato e nelle parti intime: arresti e denunce a Torino

«Sul portone del palazzo si vedono ancora le macchie del mio sangue» racconta Enrico. Il professore ha allora chiamato i Carabinieri e denunciato l’accaduto. Immediato l’arrivo dei soccorsi che ha trasportato il professore in ospedale dove è stato medicato e curato. «Per fortuna nulla di estremamente grave» – ci tiene a tranquillizzare Morabito – «Tanta paura per me e soprattutto per mia madre». «Ho sempre pensato che la rovina dei figli sono proprio i genitori…ed è così» conclude deluso il professor Morabito.