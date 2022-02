È morto il neonato che era finito con la carrozzina sui binari

Il bimbo era ricoverato dallo scorso 2 febbraio in gravissime condizioni dopo essere caduto sui binari della stazione ferroviaria di Pavia.

È morto alla Patologia Neonatale del Policlinico San Matteo di Pavia il neonato che era ricoverato dallo scorso 2 febbraio in gravissime condizioni. I tentativi dei medici della Pediatria di salvarlo sono stati purtroppo inutili. Le ferite riportate dal piccolo, a causa dell’incidente, erano troppo gravi. Aveva riportato un trauma cranico, diverse contusioni e la frattura di un arto. Il corpo del bimbo, che ieri aveva compiuto un mese di vita, è stato trasportato all’istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia dove verrà eseguita l’autopsia. La Procura ha aperto un’inchiesta per far luce sul fatto.

Cosa è accaduto

Il bimbo quel drammatico giorno, era stato portato in ospedale dal padre, un uomo di 44 anni, per effettuare un controllo a due settimane dal parto. Mentre l’uomo era al telefono, è transitato un treno merci, partito da Milano e diretto a Genova. È ancora da stabilire se la carrozzina sia stata agganciata da un vagone o se sia stato determinante lo spostamento d’aria.

Il bimbo è stato sbalzato dalla carrozzina ed è finito sui binari. Il treno non l’ha investito, ma nelle caduta il bambino ha riportato lesioni che si sono rivelate fatali. Il padre è indagato per omicidio colposo e abbandono di minore, ma sono in corso accertamenti da parte della polizia ferroviaria per stabilire la velocità del treno merci al momento del passaggio nella stazione di Pavia.