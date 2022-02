Elon Musk senza freni: il paragone tra Trudeau e Hitler

In un tweet il miliardario paragona il premier canadese a Hitler

Una foto di Hitler con la frase “Stop comparing me to Justin Trudeau. I had a budget” (basta paragonarmi a Justin Trudeau, io ho un budget). Un post che non le manda a dire quello del miliardario Elon Musk, che ha pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina Twitter una risposta al pugno duro del premier canadese nei confronti della rivolta dei camionisti contro le misure restrittive anti-Covid del governo. Il post, poi cancellato dalla pagina di Musk, ha ricevuto migliaia di retweet e like, ma anche le forti critiche dell’Anti Defamation League, che lo ha definito “inappropriato ed offensivo”.

LEGGI ANCHE: Accuse di frode, Trump dovrà rispondere a interrogatorio procuratore di New York

Le accuse contro la Sec

LEGGI ANCHE: Benzina e gasolio, ancora in rialzo i prezzi del carburante

Il patron di Tesla non ha risparmiato attacchi anche alla Sec (Securities and Exchange Commission), accusata dai suoi legali di “devolvere risorse a indagini senza fine e infondate su Musk e Tesla”. Le dichiarazioni arrivano tramite una lettera indirizzata al giudice incaricato di sorvegliare l’accordo del 2018 tra la Sec e Tesla, a margine della bufera sul delisting della società annunciato all’epoca da Musk via Twitter. Il miliardario si definisce perseguitato dalla Sec dopo il fattaccio, tanto da accusare la Consob americana di condotta di “infondate indagini” e oltre “ogni limite”.