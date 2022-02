Benzina e gasolio: ancora in rialzo prezzi del carburante

Il tuo browser non supporta questo file

Sale ancora il costo dei carburanti: Tamoil aumenta di 2 centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Continuano senza sosta gli aumenti dei prezzi di benzina e gasolio, nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo e il crollo del Brent a 92 dollari. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Sono queste le medie dei prezzi praticati rese note dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico e poi elaborati dalla Staffetta, registrati alle 8 di ieri mattina in circa 15 mila impianti: benzina self service a 1,847 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,856, pompe bianche 1,826), diesel a 1,723 euro/litro (+3, compagnie 1,729, pompe bianche 1,706); benzina servito a 1,974 euro/litro (+4, compagnie 2,024, pompe bianche 1,879), diesel a 1,854 euro/litro (+3, compagnie 1,903, pompe bianche 1,760); gpl servito a 0,818 euro/litro (invariato, compagnie 0,824, pompe bianche 0,810), metano servito a 1,773 euro/kg (+1, compagnie 1,816, pompe bianche 1,740), Gnl 2,158 euro/kg (-1, compagnie 2,169 euro/kg, pompe bianche 2,151 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,928 euro/litro (servito 2,142), gasolio self service 1,818 euro/litro (servito 2,040), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,036 euro/kg, Gnl 2,139 euro/kg.