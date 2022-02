Neonata di 7 mesi cade dal letto e muore, inutile la corsa in ospedale

Il tuo browser non supporta questo file

La tragedia nel Pavese, invani i soccorsi chiamati dal vicino

A poche ore dalla morte del neonato trascinato fuori dalla carrozzina sui binari, la provincia di Pavia viene scossa da un altro dramma infantile. Questa volta sembra trattarsi di un incidente domestico, accaduto in un appartamento a Vigalfo di Albuzzano, dove una bimba di 7 mesi è morta a seguito di una caduta dal letto. A darne notizia il quotidiano “La provincia pavese”, che riporta i dettagli della tragedia.

Inutili i soccorsi, nessun segno di maltrattamento

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, sembra si sia trattato di un incidente domestico, esclusi segni di maltrattamento sulla bambina. Dalla ricostruzione dei fatti, la bimba, che si trovava in casa con la mamma, una trentacinquenne originaria dell’India, è caduta dal letto matrimoniale dei genitori probabilmente girandosi; in quel momento la donna si era allontanata dalla stanza. La bambina ha perso i sensi, battendo la parte parietale destra del capo. La mamma ha immediatamente cercato di chiamare il 118 senza riuscire, a causa della difficoltà a parlare italiano. In soccorso è intervenuto il vicino di casa, ma all’arrivo dei medici le condizioni della piccola sono subito apparse gravissime.

Dopo averla intubata e praticato un massaggio cardiaco, i medici l’hanno portata in elisoccorso al papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma la corsa è stata purtroppo inutile. La bimba è giunta in ospedale morta. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta, e disposta l’autopsia sul corpo della piccola.