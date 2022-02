Arrestato Alessandro Antonelli, medico di Cernobbio: violenza sessuale e stalking, incastrato da telecamere

Arrestato Alessandro Antonelli, medico 59enne di Cernobbio: violenza sessuale e stalking, incastrato dalle telecamere nascoste posizionate dai carabinieri. Almeno sette le sue vittime.

Finito in manette Alessandro Antonelli, medico 59enne accusato di violenza sessuale nei confronti di sette sue pazienti. Ad incastrarlo sarebbero state delle telecamere nascoste, installate nel suo ambulatorio di Cernobbio (Como) dai carabinieri, e che avrebbero ripreso i momenti degli abusi. Alle sue pazienti chiedeva di spogliarsi, per poi palpeggiarle e toccarle nelle parti intime con la scusa di accertamenti diagnostici. I carabinieri lo hanno arrestato nel pomeriggio di martedì 22 febbraio.

Incastrato dalle telecamere, accusato anche di stalking

I carabinieri sono intervenuti nell’ambulatorio del medico e lo hanno arrestato portandolo in carcere, come disposto dal gip del Tribunale comasco. La misura è arrivata a seguito degli accertamenti ottenuti dall’inchiesta iniziata lo scorso dicembre, in seguito a diverse denunce sporte dalle pazienti di Antonelli. L’uomo si trova ora in carcere, al Bossone.

Nel dicembre scorso, in rapida successione, i carabinieri della stazione di Cernobbio hanno ricevuto tre segnalazioni di donne, tutte che denunciavano le presunte violenze subite da parte del medico. A una delle vittime, durante una visita in ambulatorio per sospetta cervicale, il dottore l’avrebbe dapprima fatta spogliare, poi ripetutamente palpeggiata, cercando di convincerla che simili atteggiamenti fossero parte della “terapia”. Inoltre, si apprende, il medico si sarebbe presentato persino a casa della donna, nel tentativo di riproporle la “cura”.

La donna si è subito rivolta ai militari dell’Arma, che hanno in seguito raccolto un totale di sette segnalazioni, sempre riferite agli abusi sessuali. Secondo quanto viene riportato da alcune fonti, pare che in alcuni casi il medico avrebbe addirittura assalito le sue pazienti, e messo in atto veri e propri atti sessuali. Finito sotto accusa per violenza sessuale, ai drammatici episodi di aggiunge anche l’accusa di stalking.

Il 59enne, operante come medico di famiglia in un ambulatorio di Cernobbio (Como), in via Baragiola, si era specializzato in geriatria, e per molti anni aveva anche prestato in servizio in ospedale. Solo nell’estate del 2020, in piena emergenza Covid, Antonelli aveva assunto l’incarico di medico di famiglia, subentrando a un pensionamento di un suo collega.