L’Europa invia armi in Ucraina: dalla Germania armi anticarro e missili, le mosse di Italia e Francia

Riunione dei ministri degli Esteri a Bruxelles, per valutare se mettere in atto lo European Peace Facility

Dopo l’appello del presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto l’invio di armi, Berlino si è mossa per inviare mille armi anticarro e 500 missili terra aria Stinger. Il cancelliere tedesco Scholz ha affermato che questo attacco simboleggia “un cambiamento epocale” per l’Europa. In questi giorni sono state forti le pressioni che i governi di Lituania e Polonia hanno esercitato sulla Germania.

Soprattutto il leader polacco, Morawiecki, aveva definito una “barzelletta”, di fronte ai giornalisti, l’invio da parte dei tedeschi, di 5mila elmetti agli ucraini. Nel frattempo, anche Roma si sta muovendo come annunciato dal premier Draghi, per l’invio di «circa 1.400 uomini e donne dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, e con ulteriori 2.000 militari disponibili». Il governo manderà elmetti, giubbotti antiproiettile e rilevatori di ordigni. Il Belgio, invece, manderà duemila mitragliatrici e 3800 tonnellate di carburante.

Si aspetta la decisione della Francia

Anche la Francia ha in mente iniziative simili, e a tal proposito, il premier francese, Emmanuel Macron, ha commentato che a suo dire «questa guerra durerà molto a lungo». Oggi si terrà una riunione dei ministri degli Esteri Ue per valutare l’applicazione dello European Peace Facility, che consisterebbe in fondi ed equipaggiamenti per contribuire alla difesa di Kiev. «Faciliteremo la consegna di aiuti militari, l’Ucraina democratica prevarrà», ha detto il presidente Consiglio Ue, Charles.

Nel frattempo, l’Estonia ha inviato vecchi obici comprati tempo fa dalla Germania. Sono diversi i governi baltici che hanno deciso di chiudere lo spazio aereo alle compagnie russe e chiesto agli altri Stati dell’Europa di fare la stessa cosa.

Le forniture vanno ad aggiungersi a 350milioni di dollari di aiuti militari statunitensi che il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha annunciato che invierà in Ucraina.