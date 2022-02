Ucraina, i timori degli italiani in Russia: «Come tornare a casa con i voli cancellati?»

Il tuo browser non supporta questo file

Gli spazi aerei sono chiusi e tra gli italiani a Mosca scatta il timore di non riuscire a rientrare in Italia. Ecco cosa sta succedendo

La chiusura dello spazio aereo ha fatto scattare timori tra gli italiani che si trovano a Mosca, che hanno paura di non riuscire a rientrare in Italia. I costi proposti dalle compagnie estere sono salatissimi e c’è chi si lamenta anche di non poter salire addirittura su un treno.

«Non fanno salire cittadini italiani. Solo cittadini finlandesi e russi », spiega Simone. «Sono riuscito a uscire con il bus. Avevo pagato tutto, ma mi hanno respinto in stazione dove fortunatamente ci sono alternative con gli autobus sia per Tallinn che per Helsinki, a circa 30 euro».