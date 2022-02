Times, la denuncia: 400 miliziani in Ucraina per uccidere Zelensky

Fanno parte del gruppo Wagner, milizia paramilitare vicina a Mosca. Tra gli ordini anche quello di decapitare l’establishment ucraino.

Sarebbero penetrati in Ucraina da cinque settimana gli oltre 400 i mercenari russi, vicini al Cremlino, delle forze paramilitari del gruppo Wagner. Lo scrive il Times, secondo il quale i miliziani avrebbero ricevuto l’ordine di eliminare il capo di stato ucraino Volodymir Zelensky. Il gruppo paramilitare sarebbe giunto dall’Africa e ora sarebbe accampato a Kiev con l’unico compito di uccidere il presidente ucraino.

Già da gennaio il gruppo Wagner è presente in Ucraina

A quanto pare è stata la notizia della presenza a Kiev della milizia privata, formata da ex soldati e poliziotti al soldo del potente uomo d’affari russo Yevgeny Prigozhin, a portare alla decisione di imporre il coprifuoco nella capitale ucraina per tutto il fine settimana, con l’avvertimento che chiunque fosse trovato per strada sarebbe stato considerato un nemico e trattato come tale.

Oltre all’assassinio di Zelensky, i contractor russi avrebbero la missione di uccidere altre 23 persone tra rappresentanti del governo e figure di punta per permettere a Mosca di insediare un governo fantoccio: il bersaglio dei paramilitari è l’intero esecutivo, inclusi il sindaco di Kiev Vitaly Klitscho e il fratello Wladimir.

Secondo le fonti del Times i mercenari sono in attesa del placet di Mosca per sferrare l’attacco. Nel frattempo Zelensky e gli altri target del gruppo Wagner vengono tracciati tramite i loro telefoni cellulari. In questo momento la missione sarebbe stata sospesa in attesa dell’esito dei negoziati ma, stando a quanto scrive il Times, il presidente Putin non sarebbe intenzionato a raggiungere un accordo. Secondo il giornale britannico già da gennaio il gruppo Wagner sarebbe presente in Ucraina con 2mila-4mila uomini, incaricati di diverse missioni: alcuni miliziani sono stati mandati nelle zone delle repubbliche separatiste del Donbass