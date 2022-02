Carla muore a 31 anni dopo un rave, precipitando da un parapetto

Il tuo browser non supporta questo file

La donna aveva trascorso una serata in un capannone abbandonato, a un rave. In seguito, si è addormentata ed è precipitata

Carla Lallai ha perso la vita dopo un rave durato fino all’alba e più, in un capannone nell’area industriale di Sassari. La donna, 31 anni, stanca forse anche per aver bevuto, si è sdraiata sul parapetto della passerella, con l’intento di prendere il sole. Purtroppo, però, si è addormentata e verso mezzogiorno, è precipitata dal parapetto facendo un volo di 13 metri, morendo. La ragazza era arrivata a Sassari da un paese in provincia di Cagliari, per prendere parte al mercato della domenica.

Ad allertare i soccorsi gli amici della donna, che l’avevano cercata senza successo. L’hanno poi trovata, affacciandosi dal primo piano del capannone: era inerme al centro del piazzale. Inutili i soccorsi, non c’era più nulla da fare per lei. I carabinieri, giunti sul posto, hanno ricostruito gli ultimi momenti di vita della 31enne. Su Facebook, nelle ultime ore in cui era ancora viva, era sorridente. Aveva postato immagini della sua collezione di maschere di Carnevale e forse per questa ragione era partita per passare il weekend a Sassari. Domenica, in centro, era previsto un incontro tra hobbisti e piccoli artigiani. Quel che si sa è che il gruppo avrebbe accettato di unirsi a rave, organizzato nel capannone della zona industriale Sassarese.

I partecipanti al rave si sono dati appuntamento all’entrata dell’ex night club Da Mario. Si tratta di un locale chiuso da tempo e forse gli organizzatori del party devono averlo affittato per l’occasione, consci che sarebbe stato difficile che avessero avuto luogo controlli da parte delle forze dell’ordine. Di come sia stato l’evento lo hanno raccontato alcuni partecipanti ai carabinieri: una serata tra musica, balli e alcool. Verso le 11, Carla è stata notata uscire dal capannone, dopo aver detto agli amici che voleva prendere un po’ d’aria.

Si sarebbe dunque sdraiata al sole, appoggiandosi a una rampa che conduce al primo piano del capannone. Ma si è addormentata e nel dormiveglia ha perso l’equilibrio, precipitando in modo letale. È morta sul colpo, come ha constato anche il medico legale che oggi eseguirà l’autopsia sul cadavere della ragazza.

Per circa un’ora, nessuno degli amici della 31enne si è reso conto di quello che era successo, finché non è arrivato il momento di tornare a casa. A quel punto hanno iniziato a cercarla senza successo e poi qualcuno, affacciandosi dal primo piano ha visto il corpo della ragazza.