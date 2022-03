La guerra tra Russia e Ucraina si combatte anche nel cyberspazio

Siti governativi, criptovalute, sistemi bancari, software dei sistemi di difesa: ogni elemento informatico è oggetto di bersaglio

“È probabile che si verifichino ulteriori attacchi informatici contro le organizzazioni in Ucraina che potrebbero involontariamente estendersi alle organizzazioni di altri Paesi”. E’ quanto dichiarato in un comunicato stampa dall’FBI e Cisa (Cybersecurity e infrastructure security agency) mettendo in allerta il mondo dal fatto che la guerra che la Russia sta portando avanti si combatte anche a livello informatico. Le agenzie di sicurezza americane hanno in particolare individuato due malware, Cyclops Blink e HermeticWiper, in grado di bucare i sistemi organizzativi della difesa ucraina. Così pericolosi da potere infettare anche i sistemi europei e Usa.

L’Ucraina in ogni caso non è rimasta a guardare e ha messo in atto i propri canali informatici, facendo leva sulle cyber-comunità di volontari che sostengono la sua causa. Secondo la giornalista esperta di cybersecurity Carola Frediani, questa infatti non sarà solo una guerra combattuta con pistole e missili, ma anche una cyber-guerra di posizione, in cui vengono attaccati obbiettivi ben specifici nel tentativo di indebolire i nemici. Una guerra che ha già reclutato dalla parte ucraina il più temuto hacker del mondo: Anonymous.

L’UCRAINA RECLUTA HACKER

Anonymous ha già infettato i siti governativi russi mettendoli fuori gioco per diverse ore e trasmesso sulle tv di stato musica ucraina, disturbando l’informazione e la propaganda di Putin. Il vice primo ministro ucraino, Mykhailo Fedorov, ha pubblicamente ringraziato l’hacker per il supporto e chiesto di reclutare esperti da tutto il mondo per combattere i russi nel mondo informatico. Il suo appello ha raccolto in un gruppo Telegram la bellezza di oltre 225mila volontari. Gli obbiettivi da “distruggere” sono i siti istituzionali e di imprese russe, molti sono già irraggiungibili da diverse ore.

ATTACCO ALLE CRIPTOVALUTE

Ma obbiettivo strategico sono anche le criptovalute, bene rifugio valido quanto l’oro, di proprietà delle banche russe. Inoltre sono stati diffuse liste con nomi e dati sensibili di oligarchi e personaggi celebri russi mentre siti e video di propaganda pro-Putin sono stati segnalati e bloccati sui social.

Yegor Aushev, co-fondatore di Cyber Unit Technologies, azienda di Kiev specializzata in cybersicurezza, ha lanciato una iniziativa aperta a tutti per attaccare i sistemi informatici del ministero della Difesa della Russa. Per chi parteciperà con successo mettendo in luce i punti deboli dei sistemi sono previste ricompense fino a 100mila dollari che Aushev sta raccogliendo tramite donazioni digitali di criptovalute internazionali.