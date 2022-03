Ucraina, primi casi di sciacallaggio nelle case: se li beccano, li legano ai pali esponendoli a pubblica gogna

Crescono i casi di sciacallaggio nelle abitazioni a causa della guerra, ma il popolo reagisce punendo severamente i responsabili

Da quando è cominciata la guerra in Ucraina, sono iniziati i primi casi di sciacallaggio nelle abitazioni. Sono tante le persone che approfittano delle case abbandonate dal popolo che fugge dall’invasione russa, per entrare negli appartamenti e rubare ciò che i profughi non hanno potuto portare via con sé.

Coloro che sono rimasti nelle città, tuttavia, oltre a dover affrontare l’invasione tenendo d’occhio gli edifici abbandonati, fanno rispettare anche la legge punendo chi viene beccato a depredare i beni rimasti nelle case.

Nella maggior parte dei casi, chi commette sciacallaggio viene preso, legato a pali della luce e poi messo alla pubblica gogna, con anche cartelli in cui li insultano o lasciandoli con le parti intime in mostra.

In altre situazioni, gli sciacalli vengono legati per diverse ore ai pali della luce e poi consegnati ai poliziotti. C’è anche chi tenta di rubare le ormai scarse risorse presenti nelle città più lontane, che non hanno più vie di comunicazione.