Tragedia di Piazza San Carlo: tre condanne e sei assoluzioni

Il processo celebrato con rito ordinario, per i fatti avvenuti in Piazza San Carlo, si è concluso oggi a Torino, con tre condanne e 6 assoluzioni.

Sono stati inflitti dalla corte due anni di reclusione a Michele Mollo, dirigente della Questura, un anno e quattro mesi ad Alberto Bonzano, all’epoca dirigente della Questura, e un anno e due mesi a Marco Sgarbi, dirigente della Polizia Municipale. Tra le persone assolte, figurano l’ex viceprefetto Roberto Dosio, due dirigenti del Comune e i componenti della commissione provinciale di vigilanza.

Cosa accadde

Quella terribile sera del 3 giugno 2017, una serie di ondate di panico tra la folla, che stava seguendo la finale di Champions League tra Juventus Real Madrid, sul maxi schermo in Piazza San Carlo, provoco’ 1.600 feriti e, in seguito, la morte di due donne: Erika Pioletti e Marisa Amato.

Il processo ha preso in esame le presunte lacune in materia di organizzazione e gestione dell’evento. Disastro, lesioni e omicidio colposo erano i reati contestati. In un filone parallelo, celebrato con il rito abbreviato, l’ex sindaca Chiara Appendino è stata condannata a 18 mesi.