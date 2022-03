Si spaccia per giornalista di Striscia per adescare 14enne: denunciato

Il tuo browser non supporta questo file

La ragazzina era in attesa del treno, quando un uomo le si è avvicinato. Ma non si è lasciata ingannare e ha avvisato sua madre

Una ragazza di 14 anni era in attesa del treno per rientrare a casa dopo essere stata a scuola, quando un uomo di 44 anni di Vigevano (Pavia), si è avvicinato a lei. L’uomo si è presentato come «giornalista di Striscia», provando a persuaderla di rilasciarle un’intervista in merito all’emergenza Covid. L’episodio si è verificato a Besana Brianza, in provincia di Monza.

Tale intervista avrebbe avuto luogo a casa dell’uomo. La ragazza non si è lasciata ingannare e ha subito mandato un messaggio alla madre in cui le scriveva cosa stesse occorrendo. La madre ha contattato i carabinieri, ha raggiunto la figlia e fermato il 44enne in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno provveduto a identificare il 44enne, che dagli accertamenti dei militari è risultato avere precedenti consistenti in reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e anche per essersi messo alla guida in stato d’ebbrezza. I carabinieri hanno quindi denunciato l’uomo per aver cercato di adescare la minorenne.