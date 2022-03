Violento tornado in Iowa: 6 i morti e 4 feriti. Tra le vittime anche bambini

Il tornado che ha colpito lo stato dello Iowa sabato alle 16.30 locali è stato classificato EF-3 e ha registrato venti oltre i 200 km/h. Distrutte anche molte abitazioni.

Un violento tornado di è abbattuto su Iowa colpendo la contea di Madison. I venti ad oltre 200 km/h hanno provocato la morte di sei persone: tra le vittime ci sono anche dei bambini. Quattro, invece, i feriti.

La situazione

I violenti venti si sono abbattuti sullo stato dello Iowa sabato distruggendo circa trenta abitazioni, come riportato dalle autorità locali. Lo Iowa rientra in quella che viene chiamata la «Tornado Alley» ovvero quella zona in cui si incontrano e scontrano aria calda e aria fredda dando vita al tornado. La tempesta, iniziata alle ore 16:30 circa, è durata quattro ore. Il tornado è stato classificato EF-3 con venti di velocità compresa tra 218 e 266 km/h.

Il bilancio delle vittime è tragico: sei sono i morti e tra questi vi sono anche alcuni bambini. Quattro, invece, le persone che sono rimaste ferite. «Questo è il peggior tornado che abbiamo visto. Non si verificava una cosa del genere da molti anni» ha affermato Diogenes Ayala, il Direttore delle emergenze della Contea di Madison. Intanto, il governatore Kim Reynolds ha dichiarato la condizione di disastro che permetterà di accedere alle risorse per distribuire i primi aiuti economici.