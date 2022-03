Trentenne trovato morto in un fiume: era sparito da lunedì

I vigili del fuoco avevano cominciato le ricerche ieri sera, e questa mattina hanno ritrovato il cadavere dell’uomo, dopo l’applicazione del piano persone scomparse

Questa mattina, giovedì 10 marzo, intorno alle ore 11:30, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il cadavere di un uomo di 30 anni nel fiume Astico in Contrà Pria ad Arsiero (Vicenza). Le ricerche sono scattate ieri pomeriggio, ma l’uomo era scomparso da lunedì.

Leggi anche:—>Come ha fatto Cuba a fronteggiare il Covid? «Qui Omicron è arrivata ed è andata via. In Ue standard sbagliati»

Da una prima ricostruzione, pare che l’uomo sia partito da Selvazzano Dentro, dove risiedeva, e si era recato a La Pria di Arsiero. Lì aveva lasciato l’auto di suo padre, e da quel momento in poi non si sono più avute sue notizie.

Leggi anche:—> Putin, una leggenda narra che abbia origini italiane:«Viene da Vicenza, il cognome si pronuncia con l’accento sulla i»

Tra le ipotesi degli inquirenti, quella che l’uomo possa essere scivolato sulle rocce cadendo nel fiume. Ora, la salma dell’uomo è a disposizione delle autorità per l’identificazione. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri per le indagini del caso. Per le ricerche si sono attivati pure i nuclei cinofili e lo staff di topografia applicata per soccorrere. Grande il dolore dei suoi familiari.