Calenda e la preoccupazione per la figlia fotoreporter diretta in Ucraina “Lo scopro dai social”

“L’abbiamo cresciuta un tantino troppo indipendente”, commentando sorpreso su Twitter

Carlo Calenda scopre attraverso i social che la figlia Tay, fotografa, sta viaggiando in direzione dell’Ucraina. E sempre attraverso i social commenta la notizia “Vedi a cosa servono i social? A scoprire che tua figlia è diretta al confine ucraino. È che l’abbiamo cresciuta un tantino troppo indipendente”, ha postato il leader di Azione sul suo profilo Twitter. Tay Calenda, fotoreporter di professione, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la foto della fiancata di un camion ed il commento “In Polonia abbiamo incrociato dei camion del #comunedifucecchio che probabilmente vanno come noi alla frontiera con l’Ucraina”, svelando pubblicamente dov’è diretta.

Nel 2020 sempre su Twitter il sostegno a Tay, colpita durante una manifestazione

La figlia del politico, dopo il diploma al liceo Chateaubriand di Roma, si era iscritta a Lettere della Sorbona senza però continuare la carriera, e terminando gli studi allo Speos Photography Institute, per poi iniziare a lavorare come fotoreporter. Tay, il cui nome significa “pace”, utilizza il social Instagram per condividere i suoi scatti. Tra questi, le immagini della manifestazione nella giornata dell’8 marzo a Parigi, che seguono quelle del 2020, quando la donna aveva partecipato alla Marcia della Libertà, nella quale fu colpita ad uno zigomo a seguito di una carica delle forze dell’ordine. Anche in quell’occasione, Calenda pubblicò la foto della figlia su Twitter commentando “Mannaggia alla miseria! Tay! I figli manifestanti! Per fortuna è tosta come l’acciaio. Daje figlia”.