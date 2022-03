Putin allo stadio con una giacca italiana e il giubbotto antiproiettile

Il presidente russo si presenta in televisione durante le celebrazioni le l’annessione della Crimea per parlare alla popolazione russa. Uno uno show che ricorda le campagne elettorali dei candidati americani. Ma è l’abbigliamento di Putin a fare discutere.

A otto anni dalla firma del trattato di annessione della Crimea, Vladimir Putin appare allo stadio Luzniki di Mosca per parlare alla popolazione dei “successi” dell’operazione militare in Ucraina e rinsaldare la sua posizione nei media russi. Nella comunicazione del presidente si evincono alcuni dettagli importanti.

Putin appare con un dolcevita color panna e un pesante giubbotto blu scuro prodotto dall’azienda italiana Loro Piana. Valore commerciale; circa 13mila euro. Una eleganza sportiva al posto del solito completo vista la tipologia di evento, ma anche una precisa scelta dettata da motivi di sicurezza.

Il presidente russo appare molto “ingrossato”, segno evidente che sotto i vestiti indossa il giubbotto antiproiettile per proteggersi da eventuali attentati. Lo “Zar” è molto paranoico, teme per la sua vita e raramente si concede in apparizioni pubbliche, tanto da avere una squadra di assaggiatori per prevenire avvelenamenti.

Dopo il suo discorso lo stadio si riempie di musica e colori, un contrasto enorme rispetto a ciò che sta avvenendo in Ucraina. Con la sua propaganda Putin cerca di arginare la campagna di informazione che Volodymyr Zelensky sta portando in giro per il mondo per chiedere sostegno militare e aiuti nel resto del globo.