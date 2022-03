Ventenne sbanda in moto e muore contro un camion, davanti c’era anche il padre

Ieri un ragazzo di soli vent’anni ha perso la vita in un tragico incidente in moto mentre viaggiava assieme al padre.

Il genitore si è accorto dell’accaduto solo dopo, quando il dramma si era già consumato.

È successo tutto nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 marzo. L’incidente è avvenuto in Friuli Venezia Giulia tra i comuni di Fanna e Maniago. È stato qui che Antonino Fazzino, un ventenne residente a Vajont è sbandato dopo aver perso il controllo della propria moto, una Kawasaki Z650.

Il giovane si è così schiantato contro un camion che arrivava dalla direzione opposta alla sua. E per giunta, dramma nel dramma, poco più avanti c’era anche suo padre. I due viaggiavano in moto e il genitore precedeva il ragazzo di qualche decina di metri.

Troppo gravi le ferite riportate nello scontro

Il ventenne purtroppo non è riuscito a sopravvivere, troppo gravi le lesioni subite nell’urto frontale col camion. Come riferisce ‘Il Gazzettino’, l’uomo si è accorto di non intravedere più il figlio nello specchietto retrovisore. Perciò ha fatto marcia indietro e allora si è reso conto della terribile disgrazia.

Sul luogo dello schianto sono sopraggiunti i carabinieri e i soccorsi: un’ambulanza, un elicottero e i vigili del fuoco. La strada è stata interrotta per permettere di rimuovere i mezzi coinvolti nello scontro e per trasportare via il corpo dello sfortunato motociclista. Successivamente sono stati effettuati i rilievi di rito da parte delle forze dell’ordine.