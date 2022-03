Turchia, bandiere ucraine e slogan anti guerra contro i mega yacht di Abramovich

Le due imbarcazioni sono attraccate tra ieri e oggi in Turchia. All’arrivo ad aspettarle un gruppo di contestatori.

Certo non è il migliore dei momenti per i potenti oligarchi russi, sotto tiro per la loro vicinanza a Putin.

In Turchia hanno attraccato due yacht del miliardario russo Roman Abramovich, uno degli oligarchi più in vista tra quelli colpiti dalle sanzioni occidentali per aver a lungo legato il suo nome a quello del Chelsea, la squadra di calcio vincitrice dell’ultima Champions League.

Le più grande delle due lussuose imbarcazioni ha fatto oggi il suo ingresso nel porto di Marmaris, dove adesso è ormeggiata per fare rifornimento. Stando al giornale turco Haberturk, si tratta dell’Eclipse, un mega yacht che batte la bandiera delle Isole Bermuda. Il veliero, lungo la bellezza di 163,5 metri, è dotato anche di due eliporti, oltre che della piscina e di un sistema di difesa.

Non lontano da Marmaris, a Bodrum, ieri è invece arrivato un altro yacht di lusso del miliardario russo: il Solaris, una nave lunga 139 metri. Al suo arrivo, riferiscono i media turchi, l’imbarcazione è stata accolte dalle proteste di un gruppo di ucraini che hanno invitato la nave ad andarsene. Abramovich è stato contestato per la sua vicinanza a Putin dal gruppo di ucraini che agitavano le ormai inconfondibili bandiere a tinte gialloblu sopra un gommone e gridavano slogano come “No alla guerra in Ucraina”.