Kim Jong-un in visibilio per il lancio del nuovo missile balistico intercontinentale della Corea del Nord

Il leader nordcoreano ha esultato per il lancio dell’ennesimo missile, il nuovo Hwasong-17, e la propaganda coreana mostra immagini e video di Kim Jong un nel poligono

La propaganda della Nord Corea ha esaltato il lancio del nuovo missile balistico intercontinentale Hwasong 17, diffondendo foto e video in cui il leader nordcoreano Kim Jong un esulta per quanto avvenuto.

Kim Jong un è andato infatti in visibilio per il lancio del nuovo missile, che per lui e per Pyongyang «rappresenta l’irresistibile forza della Repubblica democratica popolare di Corea, che si è innalzata dalla terra allo spazio in una luce abbagliante di fuoco e ha riscaldato la terra con la sua fiamma e un’esplosione che ha scosso il suolo». Il regime ha immediatamente postato foto e video in cui il loro leader Kim Jong un è con i suoi gerarchi sul posto in cui si è verificato il lancio del nuovo missile. Un filmato editato in modo alquanto sofisticato, tant’è che ne è venuta fuori una sorta di pellicola tra epico e apocalittico.

Il leader in stile ‘Top Gun’

Nelle immagini si vede il leader nordcoreano che indossa un giubbotto di pelle nera, occhiali da sole stile top gun e che dapprima dà un’occhiata al mega missile che si trova su un veicolo da trasporto e poi guarda l’ora, accende un pulsante dalla luce rossa, dopodiché scatta il lancio.

Il dittatore riappare stavolta di spalle mentre guarda decollare Hwasong 17 e infine alza le braccia al cielo e sorride a 32 denti, come un bimbo felice per il dono ricevuto dagli scienziati alla sua corte. C’è grande commozione tra gli esperti che hanno lavorato a questo missile, dopo il fallimento del lancio del 16 marzo, in cui l’ordigno esplose durante il decollo e i detriti caddero nei pressi di Pyongyang.

Dalla Corea del Nord fanno sapere che Hwasong 17 si è elevato per 6200 km e ha volato 71 minuti prima di cadere nel Mar del Giappone. Il missile è lungo 26 metri, ha un diametro di 2,5 e un peso che si aggira intorno alle 110 tonnellate. Una mega bomba che ha un raggio d’azione stimato, se dovessero usarlo in guerra, di 15mila km, il che vuol dire che Kim potrebbe raggiungere l’intero territorio Usa.

Nel frattempo, Usa, Corea del Sud e Giappone intendono chiedere al Consiglio di Sicurezza Onu di rendere più aspro l’embargo, che per ora è rispettato in modo formale da Russia e Cina e che però, con la guerra in Ucraina fa pensare che non sarà facile mettersi d’accordo.

Gli Stati Uniti hanno già comunicato che stanno lavorando a multe contro singole persone e organizzazioni della Russia che hanno «trasferito materiale sensibile utile al programma missilistico nordcoreano».