Caro bollette, Meloni: «Governo dei ‘migliori’, intervieni. Ucraina non sia la tua scappatoia»

La denuncia della leader di Fratelli d’Italia che critica aspramente l’immobilismo del governo sui rincari delle bollette.

E anche sul tema della sicurezza Giorgia Meloni ha qualcosa da rimproverare all’esecutivo guidato da Mario Draghi.

Non lesina critiche al governo sui rincari in bolletta Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d’Italia denuncia su Twitter l’inerzia dell’esecutivo: «Caro bollette, aumento dei prezzi, famiglie e attività allo stremo. Problemi che denunciamo da mesi e sui quali il governo non è stato capace di intervenire. La guerra in Ucraina non sia la scappatoia dell’Esecutivo per fingere che i problemi nascano oggi. Hanno fallito».

Su Facebook la leader dell’opposizione poi rincara la dose. Come fa il governo a «rimanere inerme», si chiede, davanti al tracollo dell’agricoltura dove «molti operatori del settore non riescono più a lavorare a causa dell’insostenibile caro bollette»?

Il tutto mentre in Italia, in «perenne stato di emergenza», non ci si cura minimamente della sicurezza dei cittadini, incalza Meloni, col moltiplicarsi di violenze giornaliere in ogni pare del paese. «Il ‘Governo dei migliori’ ha intenzione di intervenire? L’immobilismo non è più tollerabile», conclude ironicamente su Facebook.