Di Maio, le minacce di morte sui social network: «Putin fallo ammazzare»

Sui social network sono apparsi messaggi contenenti messaggi di morte diretti a Luigi Di Maio. Chiari appelli a Putin e sostegno alla guerra in Ucraina.

Da Telegram a Facebook, tanti i messaggi scritti da utenti che hanno come immagine del profilo il simbolo “Z” che sta ad indicare sostegno a Putin e alla Russia nella guerra in Ucraina.

«Putin manda qualcuno ad ammazzarlo». «Crepa, bastardo». «Di Maio con una spranga nel cervello». «Ti faranno fuori». «Prelevarlo e spedirlo nei gulag». «Uccidetelo». Sono solo alcuni dei messaggi contenenti minacce di morte che da giorni circolano sui social network e nelle chat di Telegram. Minacce rivolte a Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, che sin dal primo momento si è detto contrario alla guerra in Ucraina condannando le mosse intraprese da Putin.

Alle frasi scritte da utenti che si nascondono dietro una “Z” come foto del profilo, trovano spazio anche immagini di bare ed asce.

Il messaggio di Conte

Il mondo della politica ha espresso vicinanza al Ministro degli Esteri vittima degli attacchi social. In particolare, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha affermato: «Non basta la solidarietà. Questi codardi vanno perseguiti e assicurati alla giustizia». In una nota, l’ex Presidente del Consiglio definisce queste persone «fanatici, folli che si alimentano del clima di odio e di orrore che la guerra porta con sé». «Non ci faremo intimidire» conclude Conte.