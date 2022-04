Ungheria, Orban vince per la quarta volta e lancia un messaggio ai “nemici”

Per la quarta volta di fila Fidesz trionfa nelle urne. Riconfermato Viktor Orban che manda un messaggio a Bruxelles e ai suoi avversari, interni ma soprattutto esterni.

Una “vittoria eccezionale”, ha commentato il premier uscente, conquistata “contro tutti”.

Vince ancora Viktor Orban. Il premier ungherese trionfa per la quarta volte di fila alle urne e si conferma alla guida dell’Ungheria. I primi risultati ufficiali parziali danno per vincitore Fidesz, il partito di Orban, con più del 55,7% dei voti, mentre la lista unica dell’opposizione si ferma attorno al 32%. Troppo poco per scalzare il primo ministro uscente. La “nostra quarta vittoria” – ha commentato Orban – è la più importante, perché abbiamo conquistato il potere contro un’opposizione che si era alleata, si sono alleati tutti e noi abbiamo vinto contro tutti”.

Il premier magiaro ha elencato poi i suoi “avversari”. Tra questo, oltre ai “burocrati a Bruxelles”, “l’impero Soros” e i “media internazionali”, anche l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Dal voto ungherese, ha fatto sapere Orban, è giunto “un chiaro segnale a Bruxelles”.

Il plauso di Salvini

In Italia è Matteo Salvini a esultare per la nuova affermazione di Orban: “Bravo Viktor!” ha scritto su Facebook Salvini, complimentandosi per il suo quarto mandato. La vittoria di Orban era stata preannunciata da due sondaggi usciti poco dopo la chiusura del voto ungherese: il rilevamento Rtl Klub dava Fidesz al 49% dei consensi, contro il 41% degli oppositori.

Anche la Serbia al voto

Anche la Serbia si appresta a votare. Anche qui il grande favorito è il presidente in carica, il populista Aleksandar Vucic, dato per vincitore già al primo turno con una percentuale vicina al 60%. Secondo le stime il candidato dell’opposizione, il generale in pensione Zdravko Ponos, non dovrebbe andare al di là del 17% con la sua coalizione “Uniti per la vittoria della Serbia”. Quanto ai partiti, il Partito Progressista Serbo di centrodestra di Vucic è dato al 43,5%, mentre l’opposizione dovrebbe arrivare al 12,9% dei voti.