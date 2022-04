Ucraina: Putin accusa Kiev, “a Bucha provocazione rude e cinica”

Il presidente Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro ungherese Viktor Orban, reduce della sua quarta vittoria alle urne.

Putin, nella conversazione, accusa Kiev.

Quella a Bucha è stata una “provocazione rude e cinica” delle autorità ucraine, ha dichiarato Vladimir Putin parlando con Viktor Orban, questo secondo quanto riferito dal Cremlino in una nota.

Orban, parlando con Putin, ha inoltre chiesto “il cessate il fuoco immediato” in Ucraina. E’ stato lo stesso premier ungherese a riferire, in una conferenza stampa. del colloquio telefonico durante il quale ha invitato Putin a colloqui di pace con l’Ucraina in Ungheria, con la partecipazione anche del presidente francese Emmanuel Macron e cancelliere tedesco Olaf Scholz. La risposta del presidente russo è stata “positiva”, ha detto ancora Orban specificando che Putin ha detto però che avrebbe delle condizioni.

Se Mosca lo chiede, pagheremo il gas in rubli

Viktor Orban ha spezzato il fronte dell’unità europea e si è dichiarato disposto ad accogliere le richieste di Mosca per il pagamento delle forniture di gas in rubli. “Non abbiamo difficoltà a pagare in rubli, se ce lo chiedono i russi pagheremo in rubli”, ha detto il premier ungherese, secondo quanto riportato dal segretario di Stato per le Comunicazioni e le relazioni internazionali, Zoltan Kovacs.