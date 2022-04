Perde il controllo della moto e cade a terra: muore a 19 anni studente di medicina

Straziante incidente: muore uno studente del primo anno di Medicina. Fatali la perdita di controllo della moto e la rottura del casco, volato via nell’impatto.

Ancora non sono chiare le cause e le esatte circostanze dell’incidente.

Non c’è stato nulla da fare per Leonardo Lamma, 19 anni. Il ragazzo, nato nel 2003, è morto a Roma in un terribile incidente con la moto. Leonardo, Leo per gli amici, giocava a pallacanestro e studiava al primo anno di medicina. Ieri, come quasi ogni pomeriggio, stava andando dagli amici a Ponte Milvio. Ma non ci è mai arrivato. È morto in Corso Francia. Dopo aver centrato uno spartitraffico in cemento il giovane ha perso il controllo della moto. Il casco si è rotto volando via. Stando alle prime ricostruzioni è morto per aver sbattuto la testa contro il palo e poi sul cemento.

Ancora da chiarire le cause e le circostanze dell’incidente

Ancora non sono chiare le cause dell’incidente mortale: se la velocità, la disattenzione oppure un dissesto stradale. È quasi certo invece che la ruota del mezzo abbia urtato contro il blocco di cemento che separa le carreggiate. I vigili urbani cercheranno ora di capire dalle telecamere della zona se la moto abbia colpito il corridoio durante un sorpasso o se qualcuno gli sia passato a fianco costringendolo a stringere senza poter evitare l’impatto.

Al momento però non sembrano esserci stati altri veicoli coinvolti nell’incidente, dunque sembra che il 19enne abbia perso da solo il controllo del mezzo. Per lui c’è stato poco da fare, malgrado per un’ora i soccorsi abbiano tentato di rianimarlo. Straziante la scena all’arrivo della madre del ragazzo, giunta sul posto quando il figlio ormai era già deceduto.