Troppa attesa in pizzeria, uomo aggredisce con un coltello il cameriere

La violenta aggressione è avvenuta a Bari, nel quartiere San Pasquale. A scatenare la reazione dell’uomo, la troppa attesa in pizzeria.

Il cameriere è stato aggredito e ferito alla gamba con una coltellata.

Una serata finita in tragedia, a Bari, in una nota pizzeria nel quartiere San Pasquale. Qui, un uomo ha discusso pesantemente con uno dei camerieri perché stava tentando di saltare la fila per poi sedersi a mangiare.

L’uomo, dopo essersi allontanato, è tornato al locale con altre due persone. E uno dei tre avrebbe impugnato un coltello e accoltellato il cameriere ferendolo alla gamba.

Sono ancora in corso le indagini da parte della Polizia di Bari per ricostruire l’accaduto e identificare chi dei tre uomini ha ferito il cameriere.

Quest’ultimo, a seguito della ferita riportata, è stato trasferito in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.