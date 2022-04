Inquilino prende scossa da lavatrice e diventa balbuziente: condannata la padrona di casa

L’uomo si era appoggiato a una lavatrice priva di presa a terra e era rimasto folgorato. Quando si era ripreso balbettava in maniera evidente.

Così ha deciso di fare causa alla proprietaria di casa. E adesso il giudice gli ha dato ragione.

È diventato balbuziente a causa di una scossa elettrica presa toccando la lavatrice. È capitato cinque anni fa a un uomo di 54 anni. L’uomo viveva con la moglie in una appartamento che aveva affittato a San Giovanni in Marignano, nella provincia di Rimini.

Era il 4 marzo del 2016. Stando alle ricostruzioni, il 54enne si trovava in balcone. Lì si è appoggiato con la mano destra sulla lavatrice e una forte scarica elettrica gli ha fatto perdere i sensi. Dopo i soccorsi l’uomo si era gradualmente ripreso. Ma appena aveva aperto bocca per provare a parlare si era accorto di essere diventato balbuziente.

La lavatrice era priva di un dispositivo di messa a terra

La lavatrice non aveva alcun dispositivo di messa a terra. E in passato i vigili del fuoco erano intervenuti già in altre tre circostanze per i problemi dell’impianto elettrico del condominio. L’uomo aveva così deciso di fare causa alla proprietaria di casa, accusandola di lesioni personali colpose. La perizia medica ha avallato questa tesi dimostrando il rapporto causa-effetto tra la folgorazione domestica e la balbuzie dell’inquilino, al quale è stata riconosciuta un’invalidità permanente del 5 per cento.

Infine è arrivata la sentenza che commina alla proprietaria dell’appartamento 500 euro di multa e riconosce all’uomo un risarcimento provvisionale di 2 mila euro. Il resto andrà quantificato in sede civile.