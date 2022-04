Reddito di Cittadinanza: 55 persone denunciate, sequestrati 415mila euro

Ennesimo caso di truffa ai danni dello Stato sul Reddito di Cittadinanza. Diverse persone denunciate dai finanzieri, i percettori avevano utilizzato una documentazione falsificata.

Ancora abusi del Reddito di Cittadinanza, questa mattina la Guardia di Finanza di Rovigo ha sequestrato preventivamente 415mila euro percepiti e denunciato 55 persone della zona per ottenimento illecito della misura di contrasto alla povertà.

Le persone segnalate sono sospettate di fare parte di organizzazioni criminali e hanno diverse nazionalità di origine, l’accusa è quella di avere presentato documenti e autocertificazioni false.

Infatti per ottenere il RdC è necessaria la cittadinanza italiana o la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa. E proprio su questo punto i finanziari hanno riscontrato le irregolarità, verificando che i percettori erano entrati nel Paese per la prima volta solo 2 o 3 anni fa.

Tra i denunciati ci sono titolari di partite iva e di imprese avviate durante l’inizio della pandemia da Covid. Tra questi un uomo con cittadinanza straniera sottoposto agli arresti domiciliari e con il permesso di soggiorno revocato per il reato di caporalato, recentemente era anche stato arrestato per traffico di droga.