Ucraina, Conte: “Mi danno ancora del filo-putiniano…”

Le parole del leader pentastellato Giuseppe Conte in collegamento con il ‘Club dei docenti’ di Treccani Scuola.

L’ex premiar: “Qualcuno tenta ancora di schiacciarmi su una posizione-filo-putiniana”

“Sono stato definito filo-putiniano, negazionista” ma “sin dall’inizio” del conflitto in Ucraina “abbiamo condannato questa aggressione militare” come “ingiustificata” e “contrastante con i più elementari principi del diritto internazionale”, sono le parole del leader pentastellato Giuseppe Conte, in collegamento con il ‘Club dei docenti’ di Treccani Scuola.

“Non sono mai stato filo-putiniano”

“Qualcuno tenta ancora di schiacciarmi su una posizione-filo-putiniana, io che filo-putiniano non sono mai stato”, ha voluto rimarcare il presidente del M5S ed ex premier. “Oggi vieni accusato di essere filo-putiniano anche se dici che comunque una soluzione politica va trovata, se dici che la Russia, comunque, rimarrà sempre lì”.