Trovati due cadaveri mummificati in casa: è una coppia di coniugi

Due anziani coniugi sono stati trovati mummificati nella loro casa. Sula causa e la data della morte adesso dovranno parlare l’autopsia e gli smartphone.

Quella della morte per intossicazione l’ipotesi principale, ma non si escludono altre piste.

Morti e mummificati in casa. Così ieri sono stati trovati due anziani coniugi. Si tratta di Paolo Simonetti, 66 anni, e Antonilia Finotto, di 72. I loro corpi mummificati sono stati rinvenuti nella loro abitazione di Campoformido, in provincia di Udine. A trovarli e a dare l’allarme è stato un parente della coppia. Non riusciva a contattarli, ma finora non si era preoccupato perché i due, a quanto pare, spesso passavano all’estero lunghi periodi.

Con ogni probabilità sui cadaveri sarà eseguita un’autopsia, ma non si esclude che nella morte siano implicate anche altre persone. Al momento la pista principale è quella di una un’intossicazione mortale. Una perdita di gas o di altre sostanze nell’ambiente. Ma è ancora tutto da accertare. Non solo la causa, ma soprattutto la data della morte. Stando a una prima sommaria ricostruzione sulla base dello stato dei corpi, la morte dovrebbe essere sopraggiunta lo scorso autunno.

Il marito è stato trovato in soggiorno, al primo piano, mentre la moglie era distesa a terra in camera da letto. Oltre ai riscontri anatomopatologici saranno vagliati anche i cellulari. Bisognerà capire a quando risalgono gli ultimi contatti telefonici della coppia.