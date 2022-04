Trovato con oltre 2700 video di pornografia minorile sul pc, arrestato 49enne

Arrestato un italiano di 49 anni coinvolto in un giro internazionale di scambio on line di video pedopornografici.

Gli scambi avvenivano in chat su WhatsApp. Adesso l’uomo è finito agli arresti domiciliari.

Sul pc aveva in memoria più di 2.700 video di pornografia minorile. Adesso saranno guai per un catanese di 49 anni. L’uomo, un disoccupato che risiede nella provincia della città etnea, è stato arrestato in flagranza di reato. Lo ha fermato la polizia postale di Catania, che ha rinvenuto e confiscato le migliaia di video pedopornografici che l’uomo conservava sul computer.

Il 49enne così è finito agli arresti domiciliari per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine della polizia postale è partita dopo una segnalazione arrivata dall’autorità giudiziaria brasiliana. I giudici brasiliani avevano segnalato che un italiano aveva preso parte a un gruppo internazionale di scambio di video pedopornografici. Gli scambi avvenivano su una chat di WhatsApp.

Gli investigatori italiani hanno indentificato l’autore dei reati. Dopo la raccolta delle prove la Procura Distrettuale di Catania ha emesso una misura di perquisizione personale ed informatica. Il materiale confiscato adesso sarà analizzato in profondità dagli esperti della Polizia Postale. Si cercherà di capire come sia stato acquisito per arrivare a rintracciare anche le vittime di abusi.