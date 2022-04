Covid, Bassetti: “Mascherina per i bambini, ipocrisia all’italiana”

Si avvicina il 30 aprile, quando scadrà l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso. Si infiamma lo scontro tra rigoristi e aperturisti.

Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ribadisce la sua posizione sul tema della mascherina.

“La mascherina obbligatoria per i bambini? Ipocrisia italica“. È il tweet polemico di Matteo Bassetti. Questa volta l’infettivologo genovese si scaglia contro la “linea rigorista sull’uso della mascherina”.

Una linea che oggi, spiega Bassetti, “serve a molto poco, visto che abbiamo ancora 60mila contagi al giorno e l’obbligo della mascherina c’è da 2 anni”. Per l’esperto bisognerebbe archiviare l’obbligo e passare alla “raccomandazione della mascherina per gli anziani e i fragili al chiuso e all’aperto”. Mentre gli altri, conclude il medico, “la useranno come il gel alcolico che uno si porta dietro e lo usa quando serve”.