Alina Kabaeva, presunta amante di Putin: «Ogni famiglia ha una storia di guerra»

La presunta amante – e c’è anche chi la considera moglie – di Vladimir Putin torna a parlare in pubblico e pronuncia una frase choc sulla guerra.

La frase pronunciata da Alina Kabaeva è stata ripresa sui social network da Julia Davis, giornalista di The Daily Beast.

La frase choc

Una frase che non è passata inosservata quella pronunciata da Alina Kabaeva, ex campionessa di ginnastica e poi Parlamentare russa. Kabaeva è, secondo i più, l’amante o moglie e madre dei quattro figli di Vladimir Putin.

L’ex campionessa di ginnastica ha partecipato al Festival della Ginnastica che ogni anno si tiene a Mosca in suo onore. Alina Kabaeva ha tenuto un discorso durante il quale ha fatto anche espliciti riferimenti alla guerra tra la Russia e l’Ucraina. Discorso che ha tenuto mostrandosi davanti ad un cartello in cui è ben visibile la lettera “Z”, ovvero il simbolo che viene utilizzato per mostrare sostegno alla guerra in Ucraina.

Nel corso del suo intervento, Alina Kabaeva ha detto: «Questa è una vacanza non solo per il nostro Paese. Questa è una vacanza per ogni famiglia». E ha poi aggiunto: «Ogni famiglia ha una storia di guerra».

Le parole dette dalla presunta amante di Putin, sono state riprese e condivise da Julia Davis, giornalista di The Daily Beast, sul suo profilo Twitter. La giornalista commenta così il video postato: «La presunta amante di Putin, Alina Kabaeva, ha fatto una rara apparizione a Mosca, al Festival della Ginnastica “Alina” (così chiamato in suo onore). In piedi, davanti ad uno sfondo coperto di “Z”, Kabaeva ha parlato della Seconda Guerra Mondale e ha detto, senza un pizzico di ironia, «Ogni famiglia ha una storia di guerra».