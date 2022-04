Quanto guadagna Zelensky, Forbes fa i conti in tasca al presidente ucraino

A quanto ammonta il patrimonio personale del presidente ucraino Zelensky? Un’indagine di Forbes cerca di fare luce sul tema.

E si scopre che la realtà è meno luccicante di quanto si era detto in passato.

Spesso si è vociferato sul patrimonio di Volodymyr Zelensky. Adesso a fare i conti in tasca al presidente ucraino è Forbes, detta la “Bibbia dei miliardari”. I numeri di Zelensky non sono certo paragonabili a quelli del ricchissimo rivale Vladimir Putin, ma comunque hanno destato l’interesse della rivista americana.

In Ucraina il mandato presidenziale dura 5 anni e può essere rinnovato 2 volte al massimo. Dall’ultima dichiarazione dei redditi, riferita al 2019, il reddito di Zelensky e della sua famiglia sfiorava gli 860 mila euro. Su questa somma vanno poi calcolati oltre 100 mila euro di tasse, tutte regolarmente versate, dice Forbes. All’epoca poi pare che Zelensky, non avendo più attività imprenditoriali dirette, vivesse principalmente dello stipendio del Dipartimento degli Affari di Stato. Oltre a questo c’è la vendita di un appartamento a Kiev di proprietà della moglie Olena Zelenska. Un’operazione immobiliare che avrebbe fruttato circa 150 mila euro.

Forbes: Zelensky guadagnava di più facendo il comico

In un anno Zelensky percepirebbe dunque quindi 10.554,00 euro. Per fare un paragone si può pensare che un parlamentare ucraino guadagna circa 7680 euro all’anno. Valori che vanno ovviamente rapportati al costo della vita in Ucraina, dove una paga mensile media si aggira attorno a 170 euro.

Insomma, pare che Zelensky guadagnasse ben più da comico che come politico. Nel 2017 aveva dichiarato 7 milioni di grivne (pari a 207481,79 euro) mentre la moglie percepiva 800 mila grivne (23712,20 euro).

Nessun tesoro offshore per Zelensky

Il nome di Zelensky era circolato a proposito dello scandalo dei “Pandora Papers”, la più grande indagine nella storia del giornalismo investigativo in campo finanziario. A partire dal 3 ottobre 2021 infatti l’International Consortium of Investigative Journalists aveva reso noti milioni di documenti che rivelavano l’entità dei conti bancari dei personaggi più ricchi e influenti del mondo.

Tra questi al tempo pareva esserci anche Zelensky, ma l’indagine di Forbes sembra aver smentito la voce di un “tesoro offshore”. Zelensky – a differenza del suo predecessore alla presidenza ucraina Petro Poroshenko – dunque non è mai stato un miliardario. Il suo patrimonio sarebbe al massimo stimato in circa 20 milioni di dollari.

Inutile dire che i suoi avversari – la propaganda russa in questo caso – facevano a gara per attribuirgli ricchezze esagerate. Ad esempio si era parlato di cinque yacht di lusso e di tre jet privati. Oppure di 60 milioni di euro in azioni in società come Saudi Aramco, Meta e Tesla. Più realisticamente, dice Forbes, ci sono 434 mila dollari a suo nome. Sono prevalentemente depositati nella Privatbank in Lettonia. Risulta poi una villa da quattro milioni a Forte dei Marmi.

Il maggiore introito sarebbe la sua quota del 25% in Kvartal 95. Si tratta di un gruppo di società che producono spettacoli umoristici. Tra questi c’è anche la serie «Servant of the People», quella che ha fatto conoscere Zelensky consacrandolo come vincitore delle elezioni presidenziali nel 2019.