Saman Abbas, in un video gli ultimi minuti di vita: la ragazza è con i genitori

Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa ormai da quasi un anno a Novellara (Reggio Emilia). In un video, quelli che sarebbero gli ultimi minuti di vita della ragazza.

Il video, mostrato dalla Tgr Emilia-Romagna, è stato registrato dalla telecamera di sicurezza posta sopra l’ingresso della casa dove abitava la famiglia.

La ripresa fa parte degli atti della richiesta di rinvio a giudizio della procura di Reggio Emilio per i genitori (che si trovano in Pakistan) e per uno zio e due cugini che sono stati arrestati con l’accusa di omicidio.

Le riprese del video

Dieci minuti dopo la mezzanotte del 30 aprile dell’anno scorso, nel video si vede la giovane Saman, con uno zaino bianco sulle spalle, uscire da casa insieme ai genitori. Una camminata verso le serre, immortalata per pochi secondi che è – almeno così ritiene la Procura di Reggio Emilia che vuole processare per omicidio i parenti della ragazza – presumibilmente l’ultima immagine esistente di Saman viva.

Pochi minuti dopo, infatti, si vedono i genitori tornare indietro. In una di queste immagini si vede anche il padre di Saman tornare in casa con lo zainetto che la ragazza aveva pochi minuti prima sulle spalle. In quei momenti, secondo l’accusa, sarebbe stata consegnata allo zio e ai cugini per poi andare incontro alla sua fine.