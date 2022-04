Funerali Donna Assunta Almirante, in tanti a darle l’ultimo saluto:«Lei memoria storica della destra»

Molti esponenti pubblici ad accogliere la salma di Donna Assunta. L’ex sindaco di Roma, Alemanno:«Mai incline al compromesso»

In tanti si sono presentati al funerale di Donna Assunta Almirante, vedova di Giorgio Almirante, storico leader del Movimento Sociale. Le esequie si sono tenute a Roma, in Piazza del Popolo, nella Chiesa degli artisti.

Il vero nome di Donna Assunta era Raffaella Stramandinoli. I primi ad accogliere la salma per l’ultimo addio sono stati i figli Marco, Leopoldo e Marianna de’ Medici, con nipoti, familiari, amici ecc. Non era presente per malattia la figlia Giuliana.

Molti gli esponenti pubblici che hanno detto addio a Donna Assunta, tra cui la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, i vicepresidenti della Camera e del Senato, Ignazio La Russa e Fabio Rampelli. Presente anche l’ex governatore del Lazio, Francesco Storace. E ancora il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, gli esponenti di Forza Italia Maurizio Gasparri e Gianfranco Rotondi.

«Teneva ai valori veri della destra, ha sempre contrastato qualsiasi tendenza al compromesso, verso il mondo moderato», è stato il commento di Gianni Alemanno. Fuori si sono riuniti anche vecchi simpatizzanti del Movimento Sociale Italiano che indossavano mascherine tricolore.